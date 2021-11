BAN vs PAK T20 Dream 11 Prediction, 3rd T20 Match: इसे चुनें Dream11 का कप्तान, जानिए संभावित Playing XI?

BAN vs PAK Dream 11 Prediction: Bangladesh vs Pakistan 3rd T20 Dream11 Team Tips for Today Match: बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच ढाका के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium, Dhaka) में तीसरा टी20 मैच खेला जाना है. पाकिस्तान तीन टी20 मैचों की सीरीज में 2-0 से लीड बना चुका है. ऐसे में बांग्लादेश के पास लाज बचाने का मौका है. पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी. इसके बाद अगले मैच में बांग्लादेश को 8 विकेट से शिकस्त दी.

BAN vs PAK Dream11 Prediction/Fantasy Team

विकेटकीपर: मोहम्मद रिजवान (कप्तान)

बल्लेबाज: महमुदुल्लाह (उप कप्तान), नजमुल हुसैन शंटो, फखर जमां, एन शेख

ऑलराउंडर: महेदी हसन, शादाब खान, मोहम्मद नवाज

गेंदबाज: मुस्तफिजुर रहमान, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद वसीम

Bangladesh Probable Playing11 –

मोहम्मद नईम, सैफ हसन, नजमुल हुसैन शंटो, अफिफ हुसैन, महमुदुल्लाह (कप्तान), नूरुल हसन (विकेटकीपर), महेदी हसन, अमीनुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान.

Pakistan Probable Playing11 –

मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), बाबर आजम (कप्तान), फखर जमां, हैदर अली, शोएब मलिक, खुशदिल शाह, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, हारिस रउफ.

Bangladesh vs Pakistan Full Squad:

पाकिस्तान: बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान (उप-कप्तान), अब्दुल्ला शफीक, आबिद अली, अजहर अली, बिलाल आसिफ, फहीम अशरफ, फवाद आलम, हसन अली, इमाम-उल-हक, कामरान गुलाम, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नौमान अली, साजिद खान, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी, जाहिद महमूद.

बांग्लादेश: महमूदुल्लाह (कप्तान), मोहम्मद नईम, नजमुल हुसैन शंटो, अफिफ हुसैन, नुरुल हसन, महेदी हसन, अमीनुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, शोरिफुल इस्लाम, तस्किन अहमद, शमीम हुसैन, नसुम अहमद, सैफ हसन, यासिर अली, शाहिदुल इस्लाम, अकबर अली.