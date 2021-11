BAN vs PAK Test: बांग्‍लादेश दौरे पर गई पाकिस्‍तान की टीम ने चटगांव टेस्‍ट के तीसरे दिन स्‍टंप तक मेजबान टीम के चार विकेट चटका दिए हैं. बांग्‍लादेश का स्‍कोर इस वक्‍त 34 रन हैं. पहली पारी के आधार पर मिली बढ़त के चलते बांग्‍लादेश इस वक्‍त मैच में 83 रन आगे है. तैजुल इस्लाम के सात विकेटों ने बांग्लादेश को पहली पारी में महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई, इससे पहले शाहीन अफरीदी और हसन अली ने पाकिस्तान के लिए अच्छा प्रदर्शन किया.

इससे पहले, 145 रनों से आगे की पारी की शुरुआत करते हुए तीसरे दिन आबिद अली ने 93 रन और अब्दुल्ला शफीक ने 52 रनों की खेली. इसके बाद पाकिस्तान की पारी लड़खड़ा गई, क्योंकि तैजुल इस्लाम ने पहले ही ओवर में लगातार गेंदों पर अब्दुल्ला शफीक और अजहर अली को आउट कर दिया.

BAN vs PAK Test: इस दौरान, आबिद अली ने जल्द ही अपना शतक पूरा कर लिया, यह टेस्ट क्रिकेट में उनका चौथा शतक था. लेकिन, दूसरे तरफ से पाकिस्तान के विकेट गिरते चले गए. मेहदी हसन ने बाबर आजम को तो इस्लाम ने फवाद आलम को 8 रन पर आउट किया.

A good session for Pakistan!

Bangladesh finish day three on 39/4, with a lead of 83. #WTC23 | #BANvPAK | https://t.co/hbmOHb7hh4 pic.twitter.com/zfw8zUg7ky

— ICC (@ICC) November 28, 2021