Bangladesh vs New Zealand, 2nd T20I: बांग्लादेश ने ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium, Dhaka) में खेले गए दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड को 4 रन से मात दी. इसी के साथ मेजबान टीम ने 5 मुकाबलों की शृंखला में 2-0 से लीड बना ली है. बांग्लादेश ने सीरीज का पहला मैच 7 विकेट से अपने नाम किया था. अब बांग्लादेश शृंखला पर कब्जा जमाने से महज एक जीत दूर है.

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 6 विकेट गंवाकर 141 रन बनाए. सलामी बल्लेबाज लिट्टन दास और मोहम्मद नईम ने पहले विकेट के लिए 59 रन जुटाए. दास 29 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए. इसकी अगली ही गेंद पर टीम को मुशफिकुर रहीम (0) का विकेट भी गंवाना पड़ा. हालांकि गेंदबाज रचिन रविंद्र हैट्रिक से चूक गए.

नईम ने 39 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौकों की मदद से 39 रन की पारी खेली. उनके अलावा कप्तान महमुदुल्लाह ने नाबाद 37 रन बनाए, जिसकी मदद से बांग्लादेश ने सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया. विपक्षी टीम की ओर से रविंद्र ने सर्वाधिक 3 विकेट अपने नाम किए. उनके अलावा एजाज पटेल, बेनेट और McConchie को एक-एक विकेट हाथ लगा.

इसके जवाब में न्यूजीलैंड निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर 137 रन ही बना सका. सलामी बल्लेबाज टॉम ब्लंडल और रचिन रविंद्र 18 के स्कोर तक चलते बने. ब्लंडल ने 6, जबकि रविंद्र ने 16 रन की पारी खेली.

