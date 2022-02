IPL Auction 2022: नीलामी की तारीख फाइनल, दो दिन में 590 खिलाड़ियों की किस्मत का होगा फैसला

IPL Auction 2022 Date and Time Confirmed 590 Players Will Go Under The Hammer: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2022) के 15वें सीजन की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं. आगामी 12 और 13 फरवरी 2022 को इस टूर्नामेंट के 15वें सीजन के लिए खिलाड़ियों की मेगा नीलामी (IPL Auction) बेंगलुरु में आयोजित होगी, जिसके बाद टूर्नामेंट की सभी 10 टीमों की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी. इस बार कुल 590 खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला होगा, जिनमें 370 भारतीय, जबकि 220 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं.

इस बार इस नीलामी के लिए खिलाड़ियों के तीन ब्रैकिट सबसे खास हैं. सबसे ऊंची कीमत वाले बेस प्राइज की अगर बात करें तो इसमें 2 करोड़ रुपये मूल्य तय की गई है, जिसमें कुल 48 खिलाड़ी शामिल हैं. इसके बाद 1.5 करोड़ का बेस प्राइज दूसरा सबसे ऊंची कीमत वाला ब्रैकिट है. इसमें 20 खिलाड़ी शामिल हैं. वहीं 34 खिलाड़ियों ने खुद को 1 करोड़ की कीमत वाले बेस प्राइज कैटिगरी में बुक कराया है.

220 विदेशी खिलाड़ियो में सबसे ज्यादा 47 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के हैं. इसके बाद वेस्टइंडीज से 34, साउथ अफ्रीका से 33, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से 24-24, श्रीलंका के 23 और अफगानिस्तान से 17 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. इस बार अमेरिका, नेपाल और जिम्बाब्वे के भी एक-एक खिलाड़ी को इस नीलामी में मौका मिला है.

इस नीलामी में सबसे खास भारतीय चेहरों की अगर बात करें तो इनमें श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer), शिखर धवन (Shikhar Dhawan), आर. अश्विन (R Ashwin), मोहम्मद शमी (Mohammad Shami), ईशान किशन (Ishan Kishan), अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane), सुरेश रैना (Suresh Raina), युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal), वॉशिंग्टन सुंदर (Washington Sundar), शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur), दीपक चाहर (Deepak Chahar), इशांत शर्मा (Ishant Sharma), उमेश यादव (Umesh Yadav) जैसे बड़े नाम हैं.

विदेशी खिलाड़ियों की अगर बात करें तो इनमें फाफ डुप्लेसिस (Faf du Plessis), डेविड वॉर्नर (David Warner), पैट कमिंस (Pat Cummins), कगिसो रबाडा (Kagiso Rabada), ट्रेंट बोल्ट (Trent Boult), क्विंटन डिकॉक (Quinton de Kock), जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow), जेसन होल्डर (Jason Holder), ड्वेन ब्रावो ( Dwayne Bravo), शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan), वनिंदु हसरंगा ( Wanindu Hasaranga) जैसे नाम शामिल हैं.