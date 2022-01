Big Bash League 2021-22, Perth Scorchers vs Sydney Sixers, Final: बिग बैश लीग-2021-22 का फाइनल मुकाबला पर्थ स्कॉर्चर्स (Perth Scorchers) और सिडनी सिक्सर्स (Sydney Sixers) के बीच खेला गया, जिसमें पर्थ ने 79 रन से जीत दर्ज कर रिकॉर्ड चौथी बार खिताब अपने नाम कर लिया. इसी के साथ सिडनी सिक्सर्स की खिताबी हैट्रिक का सपना चकनाचूर हो गया.

सिडनी के तेज गेंदबाज झाय रिचर्डसन (Jhye Richardson) ने टूर्नामेंट का अंतिम विकेट लिया, जिसके बाद ट्रॉफी जीतने का जश्न उन्हें भारी पड़ गया. टीम ने जैसे ही खिताबी मुकाबला अपने नाम किया. साथी खिलाड़ी दौड़ते हुए रिचर्डसन के पास पहुंच गए और उनकी नाक पर चोट लग गई.

आलम ये रहा कि झाय रिचर्डसन की नाक से खून बहने लगा. जब उनका इंटरव्यू लिया गया, तो आधा चेहरा खून से सना हुआ था. हालांकि झाय रिचर्डसन के चेहरे पर जीत की खुशी थी. खुद बीबीएल ने उनकी तस्वीर साझा करते हुए लिखा, “इससे खतरनाक जश्न मनाने जैसी कोई चीज होती.”

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाज करने उतरी पर्थ ने 6 विकेट खोकर 171 रन बनाए. टीम के लिए इवांस ने सर्वाधिक 76 रन बनाए. जबकि कप्तान एश्टन टर्नर ने 54 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से स्टीव ओफीक और नाथन लियोन ने 2-2 सफलता हासिल की.

