Big Bash League: बिग बैश लीग (BBL) फ्रेंचाइजी सिडनी थंडर (Sydney Thunder) ने पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मुहम्मद हसनैन (Muhammad Hasnain) के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है. साल 2019 में टी20 मैच के दौरान सबसे कम उम्र में हैट्रिक चटकाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हसनैन से सिडनी को खासा उम्मीदे हैं. यह फ्रेंचाइजी हसनैन की गति से खासा प्रभावित है.

साल 2019 में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने वाले मुहम्मद हसनैन 8 वनडे मैचों में 12 शिकार कर चुके हैं, जबकि 18 टी20 मुकाबलों में उन्होंने 17 विकेट अपने नाम किए. मुहम्मद हसनैन से पहले सिडनी थंडर टीम में तेज गेंदबाज डेनियल सैम्स, बेन कटिंग, साकिब महमूद, क्रिस ट्रेमेन, नाथन मैकएंड्रू, गुरिंदर संधू और ब्रेंडन डॉगेट मौजूद हैं.

सिडनी थंडर की वेबसाइट सिडनी थंडर डॉट कॉम डॉट एयू ने कटिंग के हवाले से कहा, “वह आसानी से 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज गेंदबाजी करते है. वह एक बेहतरीन युवा तेज गेंदबाज है और वह यहां आने और तेज गेंदबाजी करने के लिए काफी उत्सुक है. वे पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में हसनैन के साथ खेल चुके हैं, यदि उन्हें फिर से मौका मिलता है तो वह बहुत सारे बल्लेबाजों के लिए घाटक साबित हो सकते हैं.”

The @ThunderBBL‘s fast bowling stocks just got EVEN BETTER! 🤯 #BBL11 pic.twitter.com/56t0GTmDQz

— KFC Big Bash League (@BBL) December 20, 2021