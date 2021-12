महिला क्रिकेट की सुपरस्टार Mithali Raj की बायोपिक में दिखेंगी Taapsee Pannu, 4 फरवरी 2022 को होगी रिलीज

Mithli Raj Biopic Shaabash Mithu To Be Release on 04th February 2022: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सुपरस्टार खिलाड़ी मिताली राज (Mithali Raj) की कहानी फिल्मी परदे पर दिखने जा रही है. राजस्थान के जोधपुर में जन्मी मिताली भारतीय महिला खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल हैं. फिल्म डायरेक्टर श्रीजीत मुखर्जी ने मिताली की कहानी को रूपहले परदे पर फिल्माने की सोची, ताकि देश की करोड़ों बेटियां महिला क्रिकेट की इस सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकें.

इस फिल्म में मिलाती राज (Mithali Raj) का किरदार तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) निभा रही हैं. इस फिल्म की डायरेक्शन पूरी हो चुकी है और शुक्रवार को इस फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस किया गया. भारतीय महिला टीम की कप्तान मिताली राज ने अपने टि्वटर हैंडल पर खुद इस रिलीज डेट की जानकारी साझा की है.

मिताली ने अपने टि्वटर अकाउंट पर लिखा, ‘बता नहीं सकती कि मैं कितनी आभारी और उत्साहित हूं कि आज जब सुबह उठी तो मुझे यह हैरान कर देने वाली खबर मिली. उन सभी को सलाम, जो शाबाश मितू से जुड़े हुए हैं. सिनेमाघरों में 4 फरवरी 2022 को आएगी.’

https://twitter.com/M_Raj03/status/1466647867712368644?s=20

बता दें साल 1999 से अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत करने वालीं मिताली राज बीते 22 सालों में भारतीय टीम के लिए लगातार क्रिकेट खेल रही हैं. उन्होंने 17 साल की उम्र में भारत के लिए अपना महिला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला था.

वह वर्तमान में भारतीय महिला टीम की टेस्ट और वनडे फॉर्मेट की कप्तान हैं, जबकि वह मार्च 2019 तक टी20 फॉर्मेट में भी खेलती रही हैं. वह वनडे क्रिकेट में 7 हजार से ज्यादा रन बनाने वालीं दुनिया की इकलौती बल्लेबाज हैं.

उन्होंने अपने अभी तक के करियर में 12 महिला टेस्ट, 220 वनडे इंटरनेशनल और 89 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. उन्होंने वनडे में 7 जबकि टेस्ट में एकमात्र शतक जमाया है. मिताली ने टेस्ट क्रिकेट अपने इस शतक को दोहरे शतक में बदला था.