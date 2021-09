Caribbean Premier League 2021, Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors, 11th Match: कैरेबियन प्रीमियर लीग के दौरान फील्डर द्वारा शानदार कैच देखने को मिला है, जिसकी सभी तारीफ कर रहे हैं. ये वाकया त्रिनिदाद नाइट राइडर्स और गुयाना अमेजन वॉरियर्स के बीच खेला गया, जो इस सीजन का 11वां मैच था. इस मुकाबले के दौरान अकील हुसैन (Akeal Hosein) ने बाउंड्री के करीब सुपरमैन की तरह शानदार कैच लपका, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वॉरियर्स की पारी का 18वां ओवर रवि रामपाल के हाथों में था. दूसरी गेंद पर निकलस पूरन ने गेंद को हवा में उठा दिया और बाउंड्री के बेहद करीब खड़े अकील हुसैन ने सुपरमैन की तरह हवा में उछलकर बाउंड्री के पार जाती बॉल को एक हाथ से लपक लिया.

One of the greatest catches ever – Akeal Hosein.pic.twitter.com/b7F92jdbuO

— Johns. (@CricCrazyJohns) September 1, 2021