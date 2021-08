Caribbean Premier League 2021, Jamaica Tallawahs vs Saint Lucia Kings, 3rd Match: जमैका टाल्लावास (Jamaica Tallawahs) ने आंद्रे रसेल (Andre Russell) की रिकॉर्ड पारी के दम पर सेंट लूसिया किंग्स (Saint Lucia Kings) को 120 रन से मात दी. रसेल ने 14 गेंदों में नाबाद 50 रन जड़े. इसी के साथ आंद्रे रसेल ने सीपीएल इतिहास की सबसे तेज फिफ्टी जड़ी. उनसे पहले यह रिकॉर्ड जेपी ड्यूमिनी (JP Duminy) के नाम था, जिन्होंने साल 2019 में 15 गेंदों में अर्धशतक जमाया था.

एक ओर जहां आंद्रे रसेल ने इतिहास रचा. वहीं दूसरी तरफ जमैका टाल्लावास ने भी कीर्तिमान स्थापित कर दिया. 120 रन के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर जमैका सीपीएल में सबसे ज्यादा रनों के अंतर से जीत हासिल करने वाली टीम बन गई है.

Record breaker @Russell12A smashes a 14 ball fifty and takes the @fun88eng magic moment for match 3. #CPL21 #JTvSLK #CricketPlayedLouder #FUN88 pic.twitter.com/qAQjy80jRg

जमैका ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 255 रन बनाए. जमैका के लिए केन्नार लुईस ने 22 गेंद में पांच छक्कों की मदद से 48 रन बनाए. चाडविक वाल्टन ने 47 , हैदर अली ने 45 और रोवमैन पावेल ने 38 रन का योगदान दिया. रसेल ने अपनी नाबाद पारी में छह छक्के और तीन चौके लगाए.

It’s all over in Warner Park and the Jamaica Tallawahs have won by 120 runs (the biggest win in CPL history) #CPL21 #JTvSLK #CricketPlayedLouder pic.twitter.com/aXaQk8Q1o7

— CPL T20 (@CPL) August 27, 2021