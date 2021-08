Caribbean Premier League 2021, Barbados Royals vs St Kitts and Nevis Patriots: कैरेबियन प्रीमियर लीग 2021 में 26 अगस्त को बारबाडोर रॉयल्स और सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियोट्स के बीच सीजन का दूसरा मैच खेला गया, जिसमें पैट्रियोट्स ने 21 रन से जीत दर्ज की. भले ही क्रिस गेल (Chris Gayle) टीम की जीत में खास योगदान नहीं दे सके, लेकिन उन्होंने अपनी छोटी सी पारी के दौरान कुछ ऐसा किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्रिस गेल ने 9 गेंदों में 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 12 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 4.5 ओवर में शानदार छक्का जड़ा. जेसन होल्डर की गेंद पर उन्होंने जो सिक्स लगाया, उसने ड्रेसिंग रूम का शीशा तोड़ दिया.

गेल के इस छक्के का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा. खुद कैरेबियन प्रीमियर लीग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो शेयर किया गया है.

A SMASHING HIT by the Universe Boss @henrygayle sees him with the @OmegaXL hit from match 2. #CPL21 #BRvSKNP #CricketPlayedLouder #OmegaXL pic.twitter.com/8001dFwNWQ

बता दें कि सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियोट्स (St Kitts and Nevis Patriots) ने बारबाडोस रॉयल्स (Barbados Royals) पर 21 रन की आसान जीत से अभियान शुरुआत की है. पैट्रियोट्स की टीम ने बल्लेबाजी का न्यौता मिलने के बाद 38 रन पर तीन विकेट गंवा दिये थे जिसमें क्रिस गेल का विकेट भी शामिल था. लेकिन ड्वेन ब्रावो (नाबाद 47) और शेरफाने रदरफोर्ड (53) के बीच 70 गेंद में 115 रन की भागीदारी से टीम ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 175 रन करा स्कोर खड़ा किया.

It’s all over at Warner Park and the @sknpatriots have won by 21 runs. #CPL21 #BRvSKNP #CricketPlayedLouder pic.twitter.com/1Nr9xHin5N

