Caribbean Premier League 2021 Saint Lucia Kings vs St Kitts and Nevis Patriots: सेंट लूसिया किंग्स और सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियोट्स के बीच 4 सितंबर को सीपीएल-2021 का 15वां मैच खेला गया, जिसमें सेंट लूसिया ने 100 रन से जीत दर्ज की. टीम की इस धमाकेदार जीत में कप्तान फाफ डु प्लेसिस (Faf du Plessis) का अहम योगदान रहा, जिन्होंने 60 गेंदों में 13 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 120 रन की नाबाद पारी खेली.

इस इनिंग के साथ फाफ डु प्लेसिस ने इतिहास रच दिया. डु प्लेसिस सीपीएल में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले ओवरसीज खिलाड़ी बन चुके हैं. डु प्लेसिस से पहले ये रिकॉर्ड ग्लेन फिलिप के नाम था, जिन्होंने जमैका की ओर से साल 2018 में सेंट किट्स के खिलाफ 103 रन जड़े थे.

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सेंट लूसिया ने 2 विकेट गंवाकर 224 रन बनाए. आंद्रे फ्लेचर के साथ फाफ डुप्लेसिस बतौर सलामी जोड़ी मैदान पर उतरे. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 76 रन की साझेदारी हुई. आंद्रे फ्लेचर (23) के आउट होने के कुछ देर बार केरॉन कॉटॉय (10) भी चलते बने.

सेंट लूसिया ने 100 के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट गंवा दिया था. यहां से कप्तान डु प्लेसिस ने रॉस्टन चेज के साथ तीसरे विकेट के लिए 124 रन की अटूट साझेदारी की. डु प्लेसिस ने 120 रन जड़े, जबकि रोस्टन चेज ने 31 गेंदों में 3 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 64 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से फैबियन एलेन और फवाद अहमद ने 1-1 विकेट अपने नाम किए.

