Caribbean Premier League 2021, Guyana Amazon Warriors vs St Kitts and Nevis Patriots, 2nd Semi final: कैरेबियन प्रीमियर लीग-2021 में 14 सितंबर को गुयाना अमेजन वॉरियर्स और सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियोट्स की टीमों के बीच सेमीफाइनल मैच खेला गया, जिसमें पैट्रियोट्स ने 7 विकेट से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बना ली. अब इस टीम का खिताबी मुकाबले में सेंट लूसिया किंग्स (Saint Lucia Kings) से सामना होगा.

पैट्रियोट्स की जीत में क्रिस गेल (Chris Gayle) ने अहम भूमिका निभाई. गेल ने 27 गेंदों में 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 42 रन बनाए. गेल की धमाकेदार पारी के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल पारी का चौथा ओवर ओडेन स्मिथ (Odean Smith) फेंक रहे थे. दूसरी गेंद पर गेल ने शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन उनके बैट के दो टुकड़े हो गए. इस दौरान बल्ले का हत्था ही गेल के हाथों में रह गया.

बता दें कि टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वॉरियर्स ने 9 विकेट खोकर 178 रन बनाए. हेटमायर ने नाबाद 45 रन की पारी खेली. उनके अलावा सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग और चंद्रपॉल हेमराज ने 27-27 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से जैगेसर, ड्रैगकेस, शाह और अहमद को 2-2 विकेट हाथ लगे.

इसके जवाब में क्रिस गेल और इविन लुईस ने पैट्रियोट्स को शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 76 रन की साझेदारी हुई. गेल के आउट होने के बाद लुइस ने कप्तान ड्वेन ब्रावो के साथ दूसरे विकेट के लिए 88 रन की साझेदारी कर टीम को जीत की दहलीज पर ला दिया.

It’s all over at Warner Park and the @sknpatriots have won by 7 wickets and are on the way to the Final! #CPL21 #GAWvSKNP #CricketPlayedLouder pic.twitter.com/o8dSC31GDF

— CPL T20 (@CPL) September 14, 2021