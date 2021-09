CPL 2021: St Kitts and Nevis Patriots ने रच दिया इतिहास, अंतिम गेंद पर जीता पहला CPL खिताब

Caribbean Premier League 2021, Saint Lucia Kings vs St Kitts and Nevis Patriots, Final: सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियोट्स (Saint Lucia Kings vs St Kitts) ने सेंट लूसिया किंग्स (Saint Lucia Kings) को खिताबी मुकाबले में 3 विकेट से मात देकर कैरेबियन प्रीमियर लीग-2021 का खिताब अपने नाम कर लिया. यह सेंट किट्स का पहला सीपीएल खिताब है. इससे पहले वह साल 2017 में रनर-अप रही थी.

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सेंट लूसिया किंग्स ने 7 विकेट खोकर 159 रन बनाए. कप्तान आंद्रे फ्लेचर (Andre Fletcher) ने रहकीम कॉर्नवॉल (Rahkeem Cornwall) के साथ पहले विकेट के लिए 25 रन जुटाए. फ्लेचर 11 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कॉर्नवॉल ने 32 बॉल में 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 43 रन बनाए.

इनके अलावा रोस्टन चेज ने 43, जबकि कीमो पॉल ने 39 रन रन की पारी खेलकर टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया. विपक्षी टीम की ओर से फवाद आलम और नसीम शाह ने 2-2 शिकार किए.

टारगेट का पीछा करते हुए पैट्रियोट्स को खाता खुलते ही क्रिस गेल के रूप में बड़ा झटका लगा. गेल ‘डक’ पर आउट हुए. इसके बाद इविन लुईस (6) भी चलते बने. उस वक्त तक पैट्रियोट्स का कुल योग 26 रन था.

यहां से जोशुआ डी सिल्वा ने शेरफेन रदरफोर्ड के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 45 रन जुटाकर टीम को संभाला. जोशुआ ने 37 रन की पारी खेली, जबकि रदरफोर्ड 25 रन बाकर आउट हुए.

अंतिम ओवर में पैट्रियोट्स को खिताब जीतने के लिए 9 रन की दरकार थी. पहली गेंद पर डोमिनिक ड्रैक्स ने सिंगल लिया. इसके बाद नसीम शाह ने भी एक रन लेकर अपना खाता खोला. तीसरी बॉल डॉट रही.

अब यहां से तीन गेंदों में 7 रन की दरकार थी. चौथी बॉल पर ड्रेक्स ने डबल, जबकि अगली गेंद पर चौका जड़कर स्कोर बराबरी पर ला दिया. अंतिम बॉल पर सिर्फ 1 रन की दरकार थी और ड्रेक्स ने सिंगल लेकर टीम को पहला सीपीएल खिताब दिला दिया.

किंग्स की ओर से वहाब रियाज ने सर्वाधिक 2 शिकार किए. उनके अलावा रोस्टन चेज, अल्जारी जोसेफ, डेविड वेस और केसरिक विलियम्स ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.