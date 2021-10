DC vs KKR My Dream11 Team Prediction, IPL 2021, Qualifier-2: इस बल्‍लेबाज को बनाए कप्‍तान, नहीं करेगा निरा

DC vs KKR My Dream11 Team Prediction, IPL 2021, Qualifier-2: Delhli Capitals v Kolkata Knight Riders, Captain, Vice Captain

आईपीएल 2021 के क्‍वालीफायर-2 में जब दिल्‍ली कैपिटल्‍स और कोलकाता नाइटराइडर्स की टीम आमने-सामनी होंगी तो ड्रीम11 पर भी फैन्‍स की नजरें एक मजबूत टीम बनाने पर रहेगी. एक ऐसी टीम जो फैन्‍स को फायदा पहुंचा सकें. आइये हम आपको अपनी ड्रीम11 टीम के बारे में बताते हैं. अगर आपने इन्‍हें अपनी टीम में जगह दी तो जरूर आपको फायदा होगा.

मेरी ड्रीम11 टीम (DC vs KKR My Dream11 Team)

कप्‍तान: शिखर धवन

उपकप्‍तान: वेंकटेश अय्यर

बल्‍लेबाज: पृथ्‍वी शॉ, शुबमन गिल, रिषभ पंत

गेंदबाज: रवि चंद्रन अश्विन, आवेश खान, लॉकी फर्ग्‍यूसन

ऑलराउंडर: शिमरोन हेटमायर, सुनील नरेन , शाकिब अल हसन

लाइव स्‍ट्रीमिंग (DC vs KKR Live Streaming)

मैच का वक्‍त: 13 अक्‍टूबर, बुधवार रात साढ़े 7 बजे से

मैच का स्‍थान: शारजाह क्रिकेट स्‍टेडियम

चैनल: स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क

मोबाइल स्‍ट्रीमिंग: Disney Hotstar

दिल्‍ली की भिड़ंत कोलकाता के खिलाफ होगी तो दोनों ही टीम जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश करने का प्रयास करेंगी. हालांकि मुकाबला इतना आसान होने वाला नहीं है क्‍योंकि कागजों पर दोनों ही टीमें काफी मजबूत नजर आती हैं. टूर्नामेंट के दूसरे लेग के दौरान कोलकाता ने टूर्नामेंट में जबर्दस्‍त वापसी की है. शुबमन गिल और वेंकटेश अय्यर टीम को शानदार शुरुआत दिलाते आ रहे हैं. वहीं, दिल्‍ली के ओपनर पृथ्‍वी शॉ और शिखर धवन भी इस वक्‍त शानदार फॉर्म में हैं. दिल्‍ली क्‍वालीफायर-1 में चेन्‍नई के हाथों परास्‍त होने के बाद क्‍वालीफायर-2 खेलेगी जबकि कोलकाता ने एलिमिनेटर मैच में बैंगलोर को हराकर क्‍वालीफायर-2 में जगह बनाई है.

