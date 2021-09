IPL 2021: फिर निशाने पर आई CEO, फैन्‍स बोले- 'तुम वजह हो अबतक SRH का सपोर्ट करने की'

IPL 2021, DC vs SRH: सनराइजर्स हैदराबाद का खराब प्रदर्शन यूएई पहुंचने के बाद भी जारी है. टीम ने महज 74 रन पर ही अपने पांच विकेट गंवा दिए हैं. मैच में टीम जूझते हुई नजर आ रही है. कुछ ऐसा ही हाल हैदराबाद का भारत में हो रहे मुकाबलों के दौरान भी था. भारत की तर्ज पर यूएई में भी हैदराबाद की जर्सी में एक महिला की बेहद हताश शक्‍ल के साथ तस्‍वीरें वायरल हो रही हैं.

ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये महिला कौन है जो हैदराबाद को जिताने के लिए इतनी ज्‍यादा गंभीर है. आइये हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं. यह मिस्‍ट्री गर्ल सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ काव्‍या (Kavya Maran) मारन की है. हैदराबाद फ्रेंचाइजी का स्‍वामित्‍व सन टीम के पास है. जिसे दयानिधि मारन का परिवार चलाता है.

#SRH don’t deserve her😭 I think Everyone will watch SRH match only for this Kavya Maran😅#SRHvsDC pic.twitter.com/51c9xqlTNh — Kabir Moni Patel (@KabeerMoni) September 22, 2021

टीम के खराब प्रदर्शन को देखते हुए हैदराबाद की सीईओ काव्‍या मारन भी निराश हैं. रह-रह का बार-बार कैमरामैन हर बड़े शॉट के बाद टीवी स्‍क्रीन पर काव्‍या की तस्‍वीरें चलाने लगता है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर फैन्‍स काव्‍या मारन को ट्रोल कर रहे हैं.