Deepak Chahar Engagement: पंजाब किंग्स (Punjab Kings) के खिलाफ मुकाबले के बाद चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के तेज गेंदबाज दीपक चाहर (Deepak Chahar) ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium, Dubai) में फैंस के बीच अपनी प्रेमिका को प्रपोज कर दिया, जिसके बाद जवाब हां में मिलते ही उन्होंने अंगूठी भी पहना दी. इस पूरे वाकये वीडियो आईपीएल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया, जिसमें चाहर को एक घुटने पर गिरते हुए और अपने प्रियजनों के सामने अपनी प्रेमिका की उंगली पर अंगूठी पहनाते हुए देखा गया.

चाहर ने इंस्टाग्राम पर अपने प्रेमिका की कुछ तस्वीरें साझा कीं और प्रशंसकों से आशीर्वाद बरसाने के लिए कहा. चाहर ने इंस्टाग्राम पर उनके पोस्ट को कैप्शन दिया, “तस्वीर सब कुछ कह देती हैं. आप सभी के आशीर्वाद की जरूरत है.”

इसके साथ ही दीपक चाहर ने ट्वीट पर कुछ ऐसा लिख दिया, जिसके चलते लोग उन्हें ट्रोल करने लगे हैं. दीपक चाहर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “विशेष धन्यवाद बीसीसीआई, आईपीएल और जयशाह सर को इस दिन को मेरे लिए खास बनाने के बहुत-बहुत धन्यवाद सर.”

Special thanks to @bcci and @IPL and @JayShah sir for making this day happen for me . Thank you so much 🤗

