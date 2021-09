Video: बल्लेबाज ने मारा शॉट... और बॉल लेकर भाग गया कुत्ता, क्रिकेट मैदान पर मजेदार वाकया

All Ireland Women’s T20 Cup, Bready Cricket Club vs Civil Service North of Ireland Cricket Club: भारत-इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के दौरान ‘जार्वो-69’ ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था. जार्वो एक नहीं, बल्कि तीन बार मैच के दौरान मैदान में घुस आया. कुछ ऐसा ही ऑल आयरलैंड विमेंस टी20 कप (All Ireland Women’s T20 Cup) में भी देखना को मिला. हालांकि इस बार मैदान में एक डॉगी ने एंट्री की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दरअसल ये वाकया ब्रैडी क्रिकेट क्लब (Bready Cricket Club) और सिविल सर्विस नॉर्थ ऑफ आयरलैंड क्रिकेट क्लब (Civil Service North of Ireland Cricket Club) के बीच सेमीफाइनल मैच का है, जिसमें टारगेट का पीछा करते हुए सिविल सर्विस क्लब ने 6 विकेट गंवा दिए थे.

8.4 ओवर में एबी लैकी ने थर्डमैन की ओर शॉट खेला. फील्डर ने बॉल विकेटकीपर की तरफ फेंकी. विकेटकीपर ने गेंद को पकड़कर स्टंप्स की ओर फेंका, लेकिन बॉल स्टंप्स को हिट नहीं कर सकी. इसी बीच मैदान पर कुत्ते ने तुरंत बॉल को अपने मुंह में दबाया और दौड़ने लगा.

सिक्योरिटी गार्ड भी कुत्ते को पकड़ने के लिए मैदान पर आ चुका था और उसके पीछे दौड़ने लगा. कुछ देर खेलने के बाद कुत्ता खुद बल्लेबाज के पास आया और उसने मुंह से गेंद को छोड़ दिया.

मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए ब्रैडी ने 105 रन बनाए, लेकिन बारिश के चलते सिविल सर्विस क्लब को डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर 12 ओवरों में 74 रन का टारगेट दिया गया. सिविल सर्विस क्लब ने अपने अहम विकेट जल्द गंवा दिए थे, जिसके चलते ब्रैडी ने मुकाबला जीतकर फाइनल में जगह बना ली.