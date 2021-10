ENG vs BAN, Live Streaming: जाने कब और कहां देख सकेंगे इंग्‍लैंड-बांग्‍लादेश के बीच मुकाबला ?

ENG vs BAN, Live Streaming of England vs Bangladesh Match, ICC T20 World Cup 2021: टी20 विश्‍व कप के 20वें मुकाबले में मंगलवार को इंग्‍लैंड की टीम का सामना बांलादेश से होगा. बांग्‍लादेश क्‍वालीफायर राउंडर खेलने के बाद सुपर-12 में पहुंचा है. एलीट ग्रुप में अपने पहले ही मैच में शानदार बल्‍लेबाजी के बावजूद बांग्‍लादेश को अपने पहले मैच में श्रीलंका से शिकस्‍त झेलनी पड़ी थी. वहीं, इंग्‍लैंड की बात की जाए तो वो वेस्‍टइंडीज को करारी शिकस्‍त देने के बाद अब दूसरे मैच में खेलेंगे.

इंग्‍लैंड और बांग्‍लादेश के बीच टी20 विश्‍व कप का मुकाबला कब खेला जाएगा ?

इंग्‍लैंड और बांग्‍लादेश के बीच टी20 विश्‍व कप का मुकाबला मंगलवार 27 अक्‍टूबर को खेला जाएगा.

इंग्‍लैंड और बांग्‍लादेश के बीच टी20 विश्‍व कप का मुकाबला कहां खेला जाएगा ?

इंग्‍लैंड और बांग्‍लादेश के बीच टी20 विश्‍व कप का मुकाबला अबु धाबी के शेख जायद स्‍टेडियम में खेला जाएगा.

इंग्‍लैंड और बांग्‍लादेश के बीच टी20 विश्‍व कप का मुकाबला कितने बजे शुरू होगा ?

इंग्‍लैंड और बांग्‍लादेश के बीच टी20 विश्‍व कप का मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर साढ़े तीन बजे शुरू होगा.

इंग्‍लैंड और बांग्‍लादेश के बीच टी20 विश्‍व कप के मुकाबले में टॉस कितने बजे होगा ?

इंग्‍लैंड और बांग्‍लादेश के बीच टी20 विश्‍व कप के मुकाबले में टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर तीन बजे होगा.

इंग्‍लैंड और बांग्‍लादेश के बीच टी20 विश्‍व कप का मुकाबला टीवी पर कैसे देखा जा सकता है ?

इंग्‍लैंड और बांग्‍लादेश के बीच टी20 विश्‍व कप का मुकाबला टीवी पर स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर विभिन्‍न भाषाओं में देखा जा सकता है.

इंग्‍लैंड और बांग्‍लादेश के बीच टी20 विश्‍व कप के मुकाबले की लाइव स्‍ट्रीमिंग मोबाइल पर फैन्‍स कैसे देख सकेंगे ?

इंग्‍लैंड और बांग्‍लादेश के बीच टी20 विश्‍व कप के मुकाबले की लाइव स्‍ट्रीमिंग मोबाइल पर Disney Hotstar एप के माध्‍यम से देखी जा सकती है.