ENG vs IND Dream11 Team Prediction 4th Test: इन्‍हें चुने कप्‍तान व उपकप्‍तान, जरूर होगा फायदा

ENG vs IND Dream11 Team Prediction 4th Test:: My Dream11 Prediction team of India vs England Match, Captain-Vice Captain and Probable XI

भारत और इंग्‍लैंड के बीच आज सीरीज का चौथा मुकाबला लंदन के केनिंग्‍टन ओवल मैदान पर खेला जाना है. सीरीज 1-1 से बराबरी पर है. ऐसे में इस मुकाबले को जो भी टीम जीतेगी वो सीरीज में जीत दर्ज कर लेगी. विराट कोहली एंड कंपनी लीड्स टेस्‍ट में पारी की हार के बाद इस मैच में कोई गलती नहीं करना चाहेगी.

टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत इस वक्‍त बल्‍लेबाजी है क्‍योंकि अजिंक्‍य रहाणे और स्‍वयं कप्‍तान विराट कोहली की फॉर्म टीम के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. रोहित शर्मा इस वक्‍त अच्‍छी फॉर्म में हैं. हालांकि दूसरे सलामी बल्‍लेबाज केएल राहुल पहले मैच में शतक के बाद कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं.

गेंदबाजी विभाग में टीम कुछ संतुलित नजर आती है. जसप्रीत बुमराह सहित मोहम्‍मद शमी और मोहम्‍मद सिराज इस वक्‍त शानदार फॉर्म में हैं. ओवल में आज चोटिल इशांत शर्मा नहीं खेल पाएंगे. माना जा रहा है कि आज टी20 कप्‍तान विराट कोहली रविचंद्रन अश्विन को मौका दे सकते हैं.

टॉस का वक्‍त: भारतीय समायानुसार दोपहर तीन बजे

मैच का वक्‍त: भारतीय समयानुसार दोपहर साढ़े तीन बजे

वेन्‍यू: लंदन में केनिंग्‍टन ओवल मैदान

IND vs ENG Dream-XI Team

कप्‍तान: जो रूट

विकेटकीपर: रिषभ पंत

उपकप्‍तान: रोहित शर्मा

बल्‍लेबाज: चेतेश्‍वर पुजारा, विराट कोहली, रिषभ पंत,

ऑलराउंडर: रवींद्र जडेजा, मोइन अली

गेंदबाज: जेम्‍स एंडरसन, मोहम्‍मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, मोहम्‍मद शमी.

IND vs ENG Probable-XI

भारत की संभावित-11 टीम: रोहित शर्मा, केएल राहुल, चेतेश्‍वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्‍य रहाणे, रिषभ पंत, रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्‍मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्‍मद सिराज.

इंग्‍लैंड की संभावित-11 टीम: रोरी बर्न्स, हसीब हमीद, डेविड मालन, जो रूट, जॉनी बेयरस्टो, मोइन अली, सैम बिलिंग्स, क्रिस वोक्स, ओली रॉबिन्सन, जेम्स एंडरसन, मार्क वुड.