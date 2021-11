ENG vs NZ Live Streaming Semi-Final-1: इंग्‍लैंंड-न्‍यूजीलैंड नॉकआउट मैच के लिए पूरी तरह तैयार, जानें कब-क

ENG vs NZ Live Streaming England vs New Zealand Semi Final, ICC T20 World Cup 2021: टी20 विश्‍व कप 2021 में आज इंग्‍लैंड और न्‍यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है. दोनों ही टीमें ने सुपर-12 स्‍तर पर अपने पांच में से चार मैचों में जीत दर्ज की थी. हालांकि ग्रुप-1 से इंग्‍लैंड पहले स्‍थान और ग्रुप-2 से न्‍यूजीलैंड दूसरे नंबर की टीम के तौर पर सेमीफाइनल में पहुंची है. आज का मुकाबला जीतने वाली टीम को सीधे टी20 विश्‍व कप के फाइनल में जगह मिलेगी जो 14 नवंबर को खेला जाना है. इस नॉकआउट मैच में हारने वाली टीम का सफर टूर्नामेंट में यहीं खत्‍म हो जाएगा.

इंग्‍लैंड और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप का सेमीफाइनल-1 कब खेला जाएगा ?

इंग्‍लैंड और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप का सेमीफइानल-10 नवंबर, बुधवार को खेला जाएगा.

इंग्‍लैंड और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप का सेमीफइानल-1 कहां खेला जाएगा ?

इंग्‍लैंड और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप का सेमीफइानल-1 शेख जायद स्‍टेडियम, अबू धाबी में खेला जाएगा.

इंग्‍लैंड और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप का सेमीफइानल-1 कितने बजे शुरू होगा ?

इंग्‍लैंड और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप का सेमीफइानल-1 शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा.

इंग्‍लैंड और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप का सेमीफइानल-1 किस चैनल पर प्रसारित होगा ?

इंग्‍लैंड और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप का सेमीफइानल-1 सोनी स्‍पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्‍न चैनलों पर प्रसारित होगा.

इंग्‍लैंड और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप का सेमीफइानल-1 मोबाइल पर लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍यम से कैसे देखा जा सकता है ?

इंग्‍लैंड और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप का सेमीफइानल-1 मोबाइल पर लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍यम से Disney Hotstar पर देखा जा सकता है.