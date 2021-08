England vs India 1st Test, Day 2: भारत-इंग्लैंड के बीच नॉटिंघम (Trent Bridge, Nottingham) में पहला टेस्ट मैच जारी है, जिसके दूसरे दिन का बड़ा हिस्सा बारिश में धुल गया. टीम इंडिया ने स्टंप्स तक तक 4 विकेट गंवाकर 125 रन बना लिए हैं. ऐसे में अब यहां से मेजबान इंग्लैंड के पास सिर्फ 58 रन की लीड शेष रह गई है. इस मैच के दौरान इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) हैट्रिक से भी चूके.

इंग्लैंड पहली पारी में महज 183 रन पर ऑलआउट हो गई थी. इसके जवाब में भारत को सलामी जोड़ी के रूप में रोहित शर्मा और केएल राहुल ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 97 रन की साझेदारी हुई.

रोहित शर्मा 36 के स्कोर पर पवेलियन लौटे. भारत उस वक्त तक मजबूत स्थिति में था, लेकिन जेम्स एंडरसन ने एक ही ओवर में मेजबान टीम की वापसी करवा दी. टीम इंडिया की पारी के 41वें ओवर में जेम्स एंडरसन ने यह कारनामा किया.

एंडरसन ने दूसरी गेंद पर चेतेश्वर पुजारा (4) को आउट किया. इसके बाद अगली ही बॉल पर उन्होंने कप्तान विराट कोहली (0) को भी चलता कर दिया. यह कोहली की मैच में पहली ही गेंद थी, जिस पर वह बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए.

Play has been called off for the day at Trent Bridge ☔

India will resume tomorrow with KL Rahul (57*) and Rishabh Pant (7*) at the crease.#ENGvIND | #WTC23 | https://t.co/HOyTN1o5ml pic.twitter.com/LHf9Ex8SSd

— ICC (@ICC) August 5, 2021