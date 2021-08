England vs India, 1st Test: भारत और इंग्लैंड के बीच नॉटिंघम (Trent Bridge, Nottingham) में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें भारत ने मैच में पकड़ बना ली है. भारत ने मुकाबले के दूसरे दिन के शुरुआती सेशन में सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का विकेट गंवाया. सत्र की समाप्ति से चंद मिनट पहले टीम इंडिया को झटका लगा, जिसके बाद खुद रोहित शर्मा का रिएक्शन देखने लायक था.

दरअसल रोहित शर्मा ने केएल राहुल के साथ बतौर सलामी बल्लेबाज 97 रन जोड़ लिए थे. रोहित 36 के निजी स्कोर पर खेल रहे थे. इसी बीच रॉबिन्सन की गेंद पर सैम कर्रन ने उनका कैच लपक लिया. जहां एक ओर इंग्लैंड के खिलाफ विकेट का जश्न मना रहे थे. वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा अपने इस शॉट से नाखुश दिखे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

बता दें कि भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार (5 अगस्त) को पहली पारी में ठोस शुरुआत करते हुए लंच ब्रेक तक एक विकेट पर 97 रन बना लिए. भारत अभी विपक्षी टीम से 86 रन पीछे चल रहा है. भारत ने इंग्लैंड की पहली पारी पहले ही दिन 183 रन पर ढेर कर दी थी. मेहमान टीम ने आज पहले सत्र में बिना विकेट खोए 21 रन से पारी आगे बढ़ाई. रोहित शर्मा तथा राहुल ने नौ-नौ रन से आगे खेलना शुरू किया. दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को ठोस शुरुआत दिलाई और पहले विकेट के लिए 97 रन जोड़े.

India lose Rohit Sharma in the last over before Lunch ☝️

Ollie Robinson breaks the 97-run opening stand.#ENGvIND | #WTC23 | https://t.co/HOyTN16tXL pic.twitter.com/NxHvF4wZkG

— ICC (@ICC) August 5, 2021