England vs India, 2nd Test, Day 2: भारत ने लॉर्ड्स (Lord’s, London) में जारी दूसरे टेस्ट मैच में अपनी पकड़ बना रखी है. मुकाबले के दूसरे दिन की समाप्ति तक इंग्लैंड ने 3 विकेट गंवाकर 119 रन बना लिए हैं. फिलहाल कप्तान जो रूट (Joe Root) और जॉनी बेयस्टो (Jonny Bairstow) नाबाद है. मेजबान टीम अब भी टीम इंडिया से 245 रन पीछे है. एक बार फिर इंग्लैंड की पूरी पारी कप्तान पर निर्भर नजर आने लगी है.

भारत ने अपनी पहली पारी में 364 रन बनाए. भारतीय पारी का आकर्षण सलामी बल्लेबाज केएल राहुल का शतक रहा.उन्होंने 250 गेंदों पर 129 रन बनाये जिसमें 12 चौके और एक छक्का शामिल है. उनके अलावा रोहित शर्मा ने 83, कप्तान विराट कोहली ने 42, रविंद्र जडेजा ने 40 और रिषभ पंत ने 37 रन का योगदान दिया.भारत के छह बल्लेबाज दोहरे अंक में नहीं पहुंचे.

इंग्लैंड की तरफ से स्टार तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने 62 रन देकर पांच विकेट लिए. उनके अलावा ओली रॉबिन्सन और मार्क वुड ने दो-दो तथा मोईन अली ने एक विकेट लिया.

इसके जवाब में इंग्लैंड को 23 के स्कोर पर डोमिनिक सिब्ली के रूप में पहला झटका लगा. सिब्ली 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे. इसकी अगली ही गेंद पर हसीब हमीद (Haseeb Hameed) भी चलते बने. यहां से कप्तान जो रूट ने टीम को संभाला. उन्होंने रोरी बर्न्स के साथ तीसरे विकेट के लिए 85 रन जुटाए.

