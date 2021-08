England vs India, 2nd Test: क्रिकेट का ‘मक्का’ कहलाने वाले लॉर्ड्स (Lord’s) मैदान पर 14 अगस्त को शर्मनाक घटना हुई. भारत-इंग्लैंड के बीच यहां दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें फैंस ने भारतीय खिलाड़ी के साथ घटिया हरकत की है. दर्शकों के इस बुरे व्यवहार ने ना सिर्फ इंग्लैंड, बल्कि पूरे क्रिकेट जगत को शर्मसार किया है. ये पूरा वाकया मुकाबले के तीसरे दिन का है, जब केएल राहुल (KL Rahul) बाउंड्री के पास फील्डिंग कर रहे थे. इस दौरान स्टेडियम में मौजूद कुछ दर्शकों ने केएल राहुल पर ‘शैंपेन कॉर्क’ फेंकने शुरू कर दिए.

कैमरे पर साफ दिखाई दिया कि राहुल के आस-पास कुछ ‘बीयर कॉर्क’ बिखरे पड़े थे. जब दूर खड़े कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को इसका पता लगा, तो वह गुस्से में दिखे. कोहली तुरंत केएल राहुल के पास पहुंचे और उन्होंने इन कॉर्क को वापस उस भीड़ को ओर फेंकने को कहा. हालांकि कोहली की आवाज माइक में कैद नहीं हो सकी, लेकिन उनके इशारे देखकर इसका साफ अंदाजा लग रहा था. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

#Kohli mass 🔥🔥

Crowd threw something on the ground where KL Rahul is standing !

Kohli signals KL to throw it out of the ground#ENGvIND #Kohli#IndvsEng pic.twitter.com/ZjIRm3JEqj

— Gowtham ᴹᴵ (@MGR_VJ) August 14, 2021