England vs India, 2nd Test: भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स (Lord’s) में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. भारत की दूसरी पारी के दौरान सलामी बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) महज 5 रन बनाकर आउट हो गए. राहुल ने पहली इनिंग में 129 रन बनाए थे, लेकिन इस बार वह कुछ खास नहीं कर सके. इस बल्लेबाज को मार्क वुड (Mark Wood) ने अपना शिकार बनाया.

केएल राहुल जिस गेंद पर आउट हुए. उसकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रतिघंटा थी, जिसे खुद केएल राहुल नहीं समझ सके. बॉल उनके बल्ले का किनारा लेती हुई सीधे विकेटकीपर जोस बटलर (Jos Buttler) के दस्तानों में समा गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा.

बता दें कि भारत ने मैच के चौथे दिन रविवार को लंच तक अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट पर 56 रन बना लिए हैं. अजिंक्य रहाणे 1 और चेतेश्वर पुजारा तीन रनों पर नाबाद लौटे. टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 364 रन बनाए जबकि इंग्लैंड ने पहली पारी में 391 रन बनाकर लीड हासिल की. अब हालांकि भारत ने लीड उतार दी है और खुद 29 रनों की लीड ले ली है लेकिन इस क्रम में उसके तीन अहम विकेट गिर गए हैं.

