England vs India, 2nd Test Playing XI: भारत-इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में 12 अगस्त से दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत हो चुकी है. यहां बारिश के चलते टॉस करीब 20 मिनट देरी से हुआ, जिसे इंग्लैंड के कप्तान जो रूट (Joe Root) ने जीता. रूट ने सिक्के का उछाल अपने पक्ष में रहने पर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. दोनों टीमों के बीच 5 टेस्ट मैचों का शुरुआती मुकाबला ड्रॉ रहा था. ऐसे में अब यह मैच अहम बन चुका है.

भारत ने चोटिल शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) की जगह इशांत शर्मा (Ishant Sharma) को टीम में जगह दी है, जबकि इंग्लैंड ने चोटिल स्टुअर्ट ब्रॉड, डेन लॉरेंस और जैक क्रॉले की जगह मोईन अली, हसीब हमीद और मार्क वुड को टीम में शामिल किया है.

England have opted to bowl in the second #ENGvIND Test.

???????: Moeen, Hameed and Wood come in for Lawrence, Crawley and Broad

??: Ishant Sharma replaces Shardul Thakur

