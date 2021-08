England vs India, 2nd Test: इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स (Lord’s) में दूसरी पारी के दौरान भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) महज 20 रन पर आउट हो गए. कोहली ने पहली इनिंग में 42 रन बनाए थे. ये इस दिग्गज बल्लेबाज की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार 49वीं पारी थी, जिसमें वह शतक नहीं जड़ सके. कोहली ने अपनी आखिरी सेंचुरी बांग्लादेश के खिलाफ साल 2019 में जड़ी थी. उस डे-नाइट टेस्ट मैच को टीम इंडिया ने अपने नाम भी किया था.

विराट कोहली इससे पहले साल 2014 में लगातार 25 पारियों में शतक बनाने से चूके थे, जबकि साल 2011 में उनके बल्ले से 24 इनिंग तक सेंचुरी नहीं आई थी. इस तरह विराट कोहली का यह सबसे लंबा खराब दौर रहा है.

विराट कोहली द्वारा बगैर शतक लगातार सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पारियां:

49- (2019/2021)

25- (2014)

24- (2011)

विराट कोहली ने अब तक 94 टेस्ट में 27 शतक और 7 दोहरे शतक जड़े हैं, जबकि 254 वनडे मैच में वह 43 सेंचुरी ठोक चुके हैं. वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक जड़ने के मामले में तीसरे स्थान पर हैं. इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर टॉप पर हैं, जिन्होंने अपने करियर में 100 शतक जड़े.

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक शतक:

100 – सचिन तेंदुलकर

71 – रिकी पोंटिंग

70 – विराट कोहली

63 – कुमार संगकारा

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने फॉर्म में चल रहे भारत के दोनों सलामी बल्लेबाजों को सस्ते में पवेलियन भेजकर दूसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन लंच तक मैच पर मेजबान की पकड़ मजबूत कर दी. भारत ने तीन विकेट 56 रन पर गंवा दिए हैं. सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और रोहित शर्मा अब तक इस शृंखला में मध्यक्रम की नाकामी की भरपाई करते आये हैं लेकिन इस पारी में दोनों नहीं चल सके.

Lunch at Lord’s on day four 🍲

The hosts take control of the match with three crucial wickets in the session. #WTC23 | #ENGvIND | https://t.co/rhWT865o91 pic.twitter.com/5gF7GVnfs8

— ICC (@ICC) August 15, 2021