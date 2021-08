England vs India, 2nd Test: भारत-इंग्लैंड के बीच ऐतिहासिक लॉर्ड्स (Lord’s, London) मैदान पर दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने कुछ ऐसा किया, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. तस्वीर लॉर्ड्स की बालकनी की है, जिसमें विराट कोहली के साथ मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj), केएल राहुल (KL Rahul) भी नजर आ रहे हैं. कोहली बालकनी के बीचोंबीच ‘नागिन डांस’ करते दिख रहे हैं.

दोनों टीमों के बीच 5 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच ड्रॉ रहा था. ऐसे में दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला अहम है. फिलहाल भारत ने मैच में अपनी पकड़ बना रखी है.

Kohli doing naagin dance or what ? pic.twitter.com/H9ts7yMwfK

— Ríyu (@peachworld26) August 13, 2021