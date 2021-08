England vs India, 3rd Test: भारत-इंग्लैंड के बीच लीड्स (Headingley, Leeds) में 25 अगस्त को तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत हो चुकी है. इस मुकाबले के दौरान एलेक्स व्हार्फ (Alex Wharf) ने बतौर मैदानी अंपायर टेस्ट में डेब्यू किया. व्हार्फ इससे पहले एक वनडे और तीन टी20 मैच में टीवी अंपायर रह चुके हैं. इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज एलेक्स व्हार्फ ने साल 2004 में वनडे डेब्यू किया था. भारत के खिलाफ इस मुकाबले में उन्हें ‘मैन ऑफ द मैच’ का पुरस्कार दिया गया था.

इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज एलेक्स व्हार्फ ने 13 वनडे मैच में 18 विकेट लिए हैं, वह भारत और न्यूजीलैंड के बीच जून में खेले गए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दौरान चौथे ऑफिशियल थे.

व्हार्फ ने अपने पहले वनडे में भारत के तत्कालीन कप्तान सौरभ गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ को आउट किया था और वो मुकाबला इंग्लैंड ने सात विकेट से जीता था.

बता दें कि भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में बुधवार को यहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. भारत ने लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट मैच में 151 रन से जीत दर्ज करने वाली टीम में कोई बदलाव नहीं किया है. इसका मतलब है कि रविचंद्रन अश्विन को फिर से अंतिम एकादश में जगह नहीं मिली.

Toss news from Headingley 🗞

Virat Kohli has chosen to bat first in the third #ENGvIND Test 🏏#WTC23 | https://t.co/qmnhRc14r1 pic.twitter.com/kBo7cMbQTT

— ICC (@ICC) August 25, 2021