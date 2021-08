England vs India, 3rd Test: इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स (Leeds) में जारी तीसरे टेस्ट मैच के दौरान भारतीय बल्लेबाज पहली पारी में फ्लॉप रहे. दूसरे सेशन में ही टीम इंडिया महज 78 रन पर ऑलआउट हो गई, जो उसका इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में तीसरा न्यूनतम स्कोर रहा. इस दौरान कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) भी कुछ खास नहीं कर सके. कोहली महज 7 रन बनाकर आउट हो गए.

विराट कोहली को जेम्स एंडरसन ने टेस्ट फॉर्मेट में 7वीं बार आउट किया. इसी के साथ इंग्लैंड का यह तेज गेंदबाज कोहली को लंबे प्रारूप में सर्वाधिक अधिक बार आउट करने वाले गेंदबाजों की सूची में ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लियोन के साथ पहले पायदान पर आ गया है.

जेम्स एंडरसन और विराट कोहली के बीच दूसरे टेस्ट से ही तीखी नोक-झोंक चल रही थी, कोहली जब हेडिंग्ले में एंडरसन का शिकार बने, तो बार्मी-आर्मी ने इस विकेट का अनोखे अंदाज में जश्न मनाया. विराट कोहली जब पवेलियन लौट रहे थे उस दौरान बार्मी आर्मी को “चिरियो… चिरियो” गाते सुना गया, जिसका मतलब होता है ‘अलविदा’.

Cheerio Virat 👋

Jimmy has 3 in the first hour 🐐#ENGvIND pic.twitter.com/OSM9jBe4DS

— England’s Barmy Army (@TheBarmyArmy) August 25, 2021