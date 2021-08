England vs India, 3rd Test: इंग्लैंड ने लीड्स (Headingley, Leeds) में खेले गए तीसरे टेस्ट में भारत को पारी और 76 रन से मात दी. इसी के साथ मेजबान टीम ने 5 मुकाबलों की शृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली. भारत की लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में यह चौथी हार रही. वहीं इंग्लैंड ने टीम इंडिया के खिलाफ यहां 54 साल बाद कोई टेस्ट मैच जीता.

भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स में साल 1952 में पहला टेस्ट मैच खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड ने 7 विकेट से जीत हासिल की. इसके बाद साल 1959 और 1967 में मेजबान टीम ने भारत के खिलाफ जीत दर्ज की.

साल 1979 में खेला गया टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था, जिसके बाद 1986 और 2002 में भारत ने इंग्लैंड को मात दी. जुलाई 1967 के बाद इंग्लैंड को आखिरकार साल 2021 में भारत के यहां टेस्ट मैच में जीत नसीब हुई है.

Headingley (Leeds) में भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट मैच के नतीजे –

5-9 जून 1952 : इंग्लैंड ने 7 विकेट से जीता.

2-4 जुलाई 1959 : इंग्लैंड ने पारी और 173 रन से मैच जीता.

8-13 जुलाई 1967 : इंग्लैंड ने 6 विकेट से मैच अपने नाम किया.

16-21 अगस्त 1979 : मुकाबला ड्रॉ रहा.

19-23 जून 1986 : भारत ने 279 रन से मैच जीता.

22-26 अगस्त 2002 : भारत ने पारी और 46 रन से मैच अपने नाम किया.

25-28 अगस्त 2020 : इंग्लैंड ने पारी और 76 रन से मैच जीता.

बता दें कि भारत की पहली पारी 78 रन पर सिमटी थी जबकि इंग्लैंड ने पहली पारी में 432 रन बनाकर 354 रनों की बढ़त ली थी, लेकिन भारतीय टीम दूसरी पारी में 278 रन पर ऑलआउट हो गई और उसे पारी की हार की शर्मिदगी झेलनी पड़ी. टीम इंडिया की ओर से चेतेश्वर पुजारा ने 189 गेंदों पर 15 चौकों की मदद से सर्वाधिक 91 रन बनाए.

India lose eight wickets on the morning of day four to set up an England victory by an innings and 76 runs!#WTC23 | #ENGvIND | https://t.co/qmnhRc14r1 pic.twitter.com/8sEWj8z1ZW

— ICC (@ICC) August 28, 2021