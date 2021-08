England vs India, 3rd Test: इंग्लैंड ने लीड्स में जारी तीसरे टेस्ट मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. भारत को सस्ते में समेटने के बाद मेजबान इंग्लैंड ने मुकाबले में शानदार लीड हासिल कर ली है. भले ही मुकाबले के शुरुआती दो दिन इंग्लैंड के नाम रहे, लेकिन इस दौरान रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने अनूठा कारनामा किया.

रवींद्र जडेजा ने इंग्लैंड की पहली पारी का दूसरा विकेट अपने नाम किया. इंग्लैंड की पारी के 62.6 ओवर में रवींद्र जडेजा ने हसीब हमीद (Haseeb Hameed) को बोल्ड किया. ये इस सीरीज ना सिर्फ जडेजा को पहला, बल्कि इंग्लैंड के खिलाफ किसी भारतीय स्पिनर का पहला विकेट भी था, जो 41 विकेट के बाद मिला.

First wicket for an Indian spinner after 41 opposition wickets have already fallen in the series – the longest they had to wait before their first strike in a series.#ENGvIND https://t.co/Q0ysTrTgGb

— Cricbuzz (@cricbuzz) August 26, 2021