England vs India, 3rd Test: भारत-इंग्लैंड के बीच 25 अगस्त से लीड्स (Headingley, Leeds) में तीसरे टेस्ट की शुरुआत हो चुकी है. मुकाबले के दूसरे सेशन में ही टीम इंडिया महज 78 रन पर ऑलआउट हो गई. इस दौरान कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) महज सात रन बनाकर जेम्स एंडरसन (James Anderson) का शिकार बने. टेस्ट क्रिकेट में यह सातवीं बार है जब एंडरसन ने कोहली को आउट किया है.

महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने 2003-04 की ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान सिडनी में चौथे टेस्ट के दौरान संयम से खेला था. उन्होंने उस वक्त 436 गेंदें खेली लेकिन इस दौरान कवर ड्राइव नहीं खेला. ऐसे में पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने विराट कोहली को तेंदुलकर से सलाह लेने की नसीहत दे डाली.

गावस्कर ने बुधवार को कहा, “कोहली को तुरंत सचिन को फोन कर पूछना चाहिए कि मैं क्या करूं. कोहली ऐसा कर सकते हैं जैसा सचिन ने सिडनी में किया था. उन्हें खुद से कहना चाहिए कि वह कवर ड्राइव नहीं खेलेंगे.”

इससे पहले भारत ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों के आगे भारतीय बल्लेबाज जरा भी नहीं टिक सके और पूरी टीम 100 से कम रनों पर सीमट गई. तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और क्रेग ओवरटन की शानदार गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड ने भारत को 78 रन पर ऑलआउट कर दिया. जेम्स एंडरसन और क्रेग ओवरटन ने 3-3, जबकि ओली रोबिनसन और सैम कर्रन ने शिकार किए.

