England vs India, 4th Test: भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के पहले ही दिन महज 191 रन पर ऑलआउट हो गई. भारत की पहली पारी मे महज 2 अर्धशतक देखने को मिले, जबकि 5 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके. टीम इंडिया की ओर से शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) ने सर्वाधिक 57 रन की पारी खेली.

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी टीम इंडिया को महज 28 के स्कोर पर शुरुआती झटका लगा. रोहित शर्मा महज 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इसी स्कोर पर टीम को केएल राहुल (17) का विकेट भी गंवाना पड़ा.

भारतीय टीम यहां से संभल नहीं सकी और 69 के स्कोर तक उसने अपने चार बल्लेबाज खो दिए. यहां से कप्तान विराट कोहली ने मोर्चा संभालने की कोशिश की. कोहली ने 8 चौकों की मदद से 50 रन बनाए, लेकिन इससे आगे वह बढ़ नहीं सके.

India are bowled out for 191.

Chris Woakes finishes with a four-for.#WTC23 | #ENGvIND | https://t.co/zRhnFiKhzZ pic.twitter.com/T8eP4jp8EB

— ICC (@ICC) September 2, 2021