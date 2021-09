England vs India, 4th Test, Playing XI: भारत और इंग्लैंड के बीच 2 सितंबर से लंदन में चौथे टेस्ट की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लिया है. दोनों टीमों ने 2-2 बदलाव किए हैं. टीम इंडिया में इशांत शर्मा-मोहम्मद शमी के स्थान पर उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर वापसी हुई है, जबकि इंग्लैंड ने जोस बटलर और सैम कर्रन की जगह क्रिस वोक्स और ओले पोप को प्लेइंग इलेवन में स्थान दिया गया है.

बता दें कि ‘द ओवल’ की पिच इंग्लैंड में बल्लेबाजी के लिए सर्वश्रेष्ठ है और यह भारतीय बल्लेबाजों के लिए राहत की खबर है, जो इस सीरीज में रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. भारत को यहां 1971 में ऐतिहासिक जीत मिली थी और इसके साथ ही उसने पहली बार इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीती थी. हालांकि, इसके अलावा उसके पास और कोई उम्मीद नहीं है. भारत ने यहां 13 टेस्ट मैच खेले जिसमें से पांच में उसे हार मिली है और सात मुकाबले ड्रॉ रहे हैं.

