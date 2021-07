England vs India, England Men’s Test Squad: इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले 2 मुकाबलों के लिए 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें ओली रॉबिनसन (Ollie Robinson) की वापसी हुई है. इनके अलावा हसीब हमीद (Haseeb Hameed) भी टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं. रॉबिनसन को नस्लीय ट्वीट के चलते निलंबित किया गया था, जिसके बाद उनकी वापसी हुई. वहीं भारत के ही खिलाफ साल 2016 में अपना आखिरी टेस्ट खेलने वाले हसीब हमीद ने County Select XI की ओर से Indians के खिलाफ जारी तीन दिवसीय वार्म अप मैच में खुद को साबित कर दिखाया है. इनके अलावा चोट से उबर चुके अनुभवी हरफनमौला बेन स्टोक्स (Ben Stokes) को भी इंग्लैंड की टीम में चुना गया है.

अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो और जोस बटलर की भी जो रूट की अगुवाई वाली टीम में वापसी हुई है. इन दोनों को न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला में विश्राम दिया गया था. टीम की बल्लेबाजी इकाई में रोरी बर्न्स, ओली पोप, जैक क्राउली, डोम सिबली और डैन लॉरेंस भी हैं.

बता दें कि कोहनी की सर्जरी से उबर रहे जोफ्रा आर्चर और एड़ी में चोट से पीड़ित क्रिस वोक्स अभी मैच के लिए फिट नहीं हैं. अनुभवी जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड के अलावा टीम में मार्क वुड और सैम कर्रन अन्य तेज गेंदबाज हैं. शृंखला का पहला टेस्ट नॉटिंघम में चार अगस्त से शुरू होगा, जबकि दूसरा मैच 12-16 अगस्त तक लॉर्ड्स में खेला जाएगा.

We’ve named a 17-player squad for the opening two Tests of the LV= Insurance Test Series against India.

