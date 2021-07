England vs India, Test Series: भारत-इंग्लैंड के बीच अगस्त से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने जा रही है. इससे पहले भारतीय खेमे से बुरी खबर आई है. टीम इंडिया का एक सीनियर खिलाड़ी कोरोना की चपेट में आ गया है, जिसके बाद उसे आइसोलेट कर दिया गया है.फिलहाल इसके चलते सीरीज पर कोई खतरा मंडराता नजर नहीं आ रहा है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस खिलाड़ी को गले में दर्द की शिकायत थी. जांच कराने पर उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया. इस खिलाड़ी को होम आइसोलेट किया गया है. यह खिलाड़ी कुछ वक्त बाद डरहम में टीम कैंप के साथ जुड़ेगा.

इस खिलाड़ी के संपर्क में भारतीय टीम के जो भी सदस्य आए हैं, उन्हें तीन दिनों के लिए आइसोलेशन में रखा गया है, जिसके बाद उन्हें शेष टीम के साथ जुड़ने की अनुमति होगी. बीसीसीआई ने मामले पर नजर बना रखी है.

बीसीसीआई के एक सूत्र ने ‘पीटीआई’ के साथ बातचीत में कहा, “हां, एक खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है हालांकि इस समय वह काफी बेहतर फील कर रहा है. वह अपने परिचित की जगह पर क्वारंटाइन है और टीम के साथ डरहम यात्रा नहीं करेगा.”

COVID-19: Two Indian cricketers tested positive in UK, one still in isolation but asymptomatic

