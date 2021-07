England vs Pakistan, 1st T20I: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 16 जुलाई को नॉटिंघम (Trent Bridge, Nottingham) में पहला टी20 मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने 31 रन से जीत दर्ज की. इसी के साथ पाकिस्तान ने इंग्लैंड दौरे पर पहली जीत दर्ज की है. इससे पहले वह तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज 0-3 से गंवा चुका था. ऐसे में पाकिस्तान की कोशिश वनडे सीरीज को अपने नाम कर लाज बचाने की है.

पाकिस्तान की ओर से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने मिलकर पहले विकेट के लिए 150 रनों की बड़ी साझेदारी कर टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया. बाबर के 49 गेंदों पर आठ चौकों और तीन छक्कों की मदद से 85 तथा रिजवान के 41 गेंदों पर आठ चौकों और एक छक्के के सहारे 63 रनों के दम पर 20 ओवर में छह विकेट पर 232 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया.

पाकिस्तान की पारी में इन दो बल्लेबाजों के अलावा फखर जमान ने 26, मोहम्मद हाफीज ने 24 और सोहेब मकसूद ने 19 रनों का योगदान दिया. इंग्लैंड की तरफ से टॉम करेन ने दो विकेट लिए जबकि डेविड विली, लुइस ग्रेगोरी और साकिब महमूद को एक-एक विकेट मिला.

Pakistan win the 1st T20I against England by 31 runs 🎉

Shaheen Afridi is the pick of the bowlers returning figures of 3/30. #ENGvPAK | https://t.co/IoVJZWiC0L pic.twitter.com/EcHEyYPPaW

— ICC (@ICC) July 16, 2021