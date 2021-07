England vs Pakistan, 3rd ODI: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच एजबेस्टन (Edgbaston, Birmingham) में 13 जुलाई को अंतिम वनडे मैच खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने 3 विकेट से जीत दर्ज की. इसी के साथ मेजबान टीम ने तीन मुकाबलों की इस शृंखला में पाकिस्तान का सूपड़ा साफ कर दिया. इंग्लैंड ने पहले मैच में 9, जबकि दूसरे मुकाबले में 52 रन (D/L नियम) से जीत दर्ज की थी. अब दोनों टीमों के बीच 16-20 जुलाई के बीच तीन मैचों की टी20 शृंखला खेली जानी है.

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने निर्धारित ओवरों में 9 विकेट गंवाकर 331 रन बनाए. पाकिस्तान को भले ही 21 के स्कोर पर फखर जमां (6) के रूप में शुरुआत झटका लग गया, लेकिन इसके बाद उसके खिलाड़ियों ने मजबूत साझेदारियां कीं.

इमाम उल हक ने कप्तान बाबर आजम के साथ दूसरे विकेट के लिए 92 रन जुटाए. इमाम 73 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 56 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद बाबर ने मोहम्मद रिजवान के साथ तीसरे विकेट के लिए 179 रन की मजबूत साझेदारी कर टीम को 300 के करीब पहुंचा दिया.

मोहम्मद रिजवान ने 74 रन की पारी खेली, जबकि बाबर आजम 139 गेंदों में 14 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 158 रन बनाकर आउट हुए. इसी के साथ बाबर आजम ने इतिहास रच दिया. बाबर सबसे तेज 14 अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने यह कारनामा 81 पारियों में किया. इसके साथ ही उन्होंने हाशिम अमला (84 पारियां) और विराट कोहली (103 पारियां) को भी पीछे छोड़ रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

विपक्षी टीम की ओर से ब्रेडन कर्स ने सर्वाधिक 5 विकेट अपने नाम किए. उनके अलावा साकिब महमूद ने 3, जबकि मैथ्यू पार्किंसन ने 1 विकेट झटका. इंग्लैंड की ओर से 12 अतिरिक्त रन भी दिए गए.

England win in Edgbaston & take the series 3-0 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

James Vince and Lewis Gregory’s crucial 129 run partnership laying the foundation for a thrilling run chase.

#ENGvPAK | https://t.co/wt6TEMLTGd pic.twitter.com/A3liDw5W2u

— ICC (@ICC) July 13, 2021