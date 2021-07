England vs Pakistan, 3rd ODI: इंग्लैंड ने पाकिस्तान को बर्मिंघम में खेले गए तीसरे वनडे मैच में 3 विकेट से मात दी. इसी के साथ मेजबान टीम ने सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया. मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसने सभी फैंस को हैरान कर दिया. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शानदार कैच लपकने के बावजूद शादाब खान (Shadab Khan) पर विकेटकीपर सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) भड़कते दिख रहे हैं.

दरअसल ये वाकया इंग्लैंड की पारी के 44वें ओवर का है. हारिस रऊफ की गेंद पर लुऊस ग्रेगरी ने ऊंचा शॉट लगा दिया. बॉल हवा में काफी ऊपर चली गई. इसी बीच शादाब खान और सरफराज अहमद कैच लपकने के लिए दौड़े. शादाब खान ने शानदार कैच भी लपका, लेकिन इससे सरफराज अहमद नाखुश दिखे.

Taptaan bichara end main substitute fielder ke torr pe aya aur wahan pe bhi zaleel hogaya. Hate to see the end of #Sarfraz like this, a player like Shadab whom he had mentored is blaming him for leaving a catch in quite some fashion on an international stage 🤦🏻‍♂️ #ENGvsPAK #Shadab pic.twitter.com/URJki3MW0P

— Hashim Imran (@Hashue) July 14, 2021