England vs Pakistan, 3rd T20I: इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 20 जुलाई को मैनचेस्टर (Emirates Old Trafford, Manchester) में खेले गए तीसरे टी20 मैच में 3 विकेट से मात दी. इसी के साथ मेजबान इंग्लैंड ने तीन मुकाबलों की इस शृंखला को 2-1 से अपने नाम कर लिया. इससे पहले इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया था. इस मुकाबले के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दरअसल इंग्लैंड-पाकिस्तान के बीच खेले गए इस मैच के बीच एक शख्स ने स्टेडियम में मौजूद लड़की को प्रपोज कर दिया. इस दौरान कैमरे का फोकस उन पर ही था. यह शख्स घुटने के बल बैठा और लड़की की ओर रिंग को बढ़ाते हुए कुछ कहा. लड़की ने हां में सिर हिलाया.

ये देख आस-पास बैठे दर्शक ताली बजाने लगे. कुछ लोगों ने उनके पास जाकर हाथ भी मिलाया. इसे देख लड़की अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे. खुद इंग्लैंड क्रिकेट ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को साझा किया है.

She said YES! 💍

बता दें कि लेग स्पिनर आदिल राशिद के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी से इंग्लैंड ने मंगलवार को सीरीज के इस अंतिम टी20 मुकाबले में पाकिस्तान को तीन विकेट से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की. राशिद ने 35 रन देकर चार विकेट चटकाए, जिससे पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 154 रन का स्कोर खड़ा कर सका.

Chris Jordan hits the winning runs to seal the series for England! 🏆@englandcricket have won by three wickets with two balls remaining.#ENGvPAK | https://t.co/VCE8X9KdxU pic.twitter.com/VcQ1TZjQ99

— ICC (@ICC) July 20, 2021