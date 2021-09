England Women vs New Zealand Women, 1st ODI: न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच ब्रिस्टल (County Ground, Bristol) में 16 सितंबर को पहला टी20 मैच खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने 30 रन से जीत दर्ज की. इसी के साथ मेजबान टीम ने 5 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से लीड बना रखी है. शृंखला के अंतिम मुकाबले 19, 21, 23 और 26 सितंबर को खेले जाने हैं.

टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने नाइट के 107 गेंदों पर आठ चौकों की मदद से 89 रन के दम पर 49.3 ओवर में 241 रन बनाए. इंग्लैंड की पारी में टैमी ब्यूमोंट ने 44, ब्रंट ने 51 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से 43 और विनफिल्ड हिल ने 21 रनों का योगदान दिया. न्यूजीलैंड की ओर से जेस केर ने तीन विकेट लिए जबकि डिवाइन और ताहुहु को दो-दो मिला और हनाह रोव तथा कासपेरेक ने एक-एक विकेट अपने नाम किए.

