खेल पत्रकार Boria Majumdar पर लगा बैन, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

बोरिया मजूमदार (Boria Majumdar) को बीसीसीआई ने 2 साल के लिए बैन कर दिया है. पेशे से खेल पत्रकार मजूमदार पर विकेटकीपर-बल्लेबाज रिद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) को धमकी देने का आरोप लगा था. भारतीय खिलाड़ी ने उस वक्त बोरिया मजूमदार के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किए थे. उस वक्त रवि शास्त्री (Ravi Shastri) समेत वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने भी जर्नलिस्ट के नाम का खुलासा करने को कहा था.

19 फरवरी को, साहा ने चैट का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा, “भारतीय क्रिकेट में मेरे सभी योगदानों के बाद एक तथाकथित सम्मानित पत्रकार से मुझे अपमान का सामना करना पड़ा! यही वह है कि अच्छी पत्रकारिता चली गई है.” चैट में संदेशों में से एक के रूप में पढ़ा गया, आपने कॉल नहीं किया. फिर कभी मैं आपका साक्षात्कार नहीं करूंगा. मैं अपमान नहीं सहता और मैं इसे याद रखूंगा.”

After all of my contributions to Indian cricket..this is what I face from a so called “Respected” journalist! This is where the journalism has gone. pic.twitter.com/woVyq1sOZX — Wriddhiman Saha (@Wriddhipops) February 19, 2022

इसके कुछ दिनों बाद ही खुद बोरिया मजूमदार सामने आ गए और उन्होंने बताया कि साहा उनके ही बारे में बातें कर रहे हैं. इस दौरान मजूमदार ने क्रिकेटर पर व्हाट्सएप संदेशों के स्क्रीनशॉट को ‘डॉक्टरिंग’ करने का आरोप लगाया, जिसे उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया था और बाद में समिति के साथ साझा किया था.

There are always two sides to a story. @Wriddhipops has doctored, tampered screenshots of my WhatsApp chats which have damaged my reputation and credibility. I have requested the @BCCI for a fair hearing. My lawyers are serving @Wriddhipops a defamation notice. Let truth prevail. pic.twitter.com/XBsiFVpskl — Boria Majumdar (@BoriaMajumdar) March 5, 2022

बैन लगने के बाद बोरिया मजूमदार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं…

Saha after knowing BCCI banned boria majumbar for 2 years… #IPL2022 #BoriaMajumdar pic.twitter.com/y4iIKEnfuF — Bella Ciao (Chai) (@punjabiii_munda) May 4, 2022

#BoriaMajumdar gets banned for 2 years for intimidating Wridhiman Saha #wriddhimansaha be like:- pic.twitter.com/kgRRQv4ePF — Sunaina Bhola (@sunaina_bhola) May 4, 2022