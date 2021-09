शार्दुल ठाकुर ने लंदन के केनिंग्‍टन ओवल में खेले जा रहे टेस्‍ट सीरीज के चौथे मुकाबले मे बैक टू बैक दूसरा शतक जड़ा. पहली पारी में 57 रन बनाने वाले ठाकुर इस वक्‍त मैदान पर रिषभ पंत के साथ मिलकर 100 रन की साझेदारी बना चुके हैं. ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर शार्दुल के इस धुआंधार प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या क्‍यो ट्रोल हो रहे हैं.

आइये हम आपको इसका कारण बताते हैं. शार्दुल ठाकुर इंग्‍लैंड दौरे पर भारतीय टीम में बतौर ऑलराउंडर खेल रहे हैं. वो एक तेज गेंदबाज हैं. भारतीय टीम में वो चौथे तेज गेंदबाजी की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं. टीम इंडिया के पास लंबे समय से फास्‍ट बॉलिंग ऑलराउंडर की खासी कमी रही है.

हार्दिक पांड्या इस रोल में सही बैठते हैं क्‍योंकि वो निचले क्रम में खेलते हुए तेजी से रन बनाने की काबिलियत रखते हैं. साथ ही गेंदबाजी के दौरान भी वो जसप्रीत बुमराह और मोहम्‍मद शमी के साथ तीसरे या चौथे तेज गेंदबाज की भूमिका अच्‍छे से निभा लेते हैं.

ऐसे में शार्दुल ठाकुर द्वारा ओवल टेस्‍ट की दोनों पारियों में अर्धशतक जड़ने के बाद टेस्‍ट टीम में हार्दिक पांड्या को मौका मिल पाना काफी मुश्किल हो गया है. यही वजह है कि शार्दुल की शानदार पारी के चलते फैन्‍स ने सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या की क्‍लास लगा दी.

Shardul Thakur can be the best all rounder for team India in test… That should close the door for Hardik Pandya in test cricket…!!! Incredible innings

Lord Shardul to Hardik Pandya: #ENGvsIND #Ovaltest #Shardulthakur pic.twitter.com/E8rqpac1Or

