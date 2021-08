ICC Womens T20 World Cup Europe Qualifier 2021, France Women vs Netherlands Women, 3rd Match: नीरदलैंड की गेंदबाज फ्रेड्रिक ओवरडिक (Frederique Overdijk) ने इतिहास रच दिया है. फ्रेड्रिक टी 20 मैच में सात विकेट लेने वाली पहली तेज गेंदबाज बन गई हैं. इससे पहले टी20 फॉर्मेट के एक मैच में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड नेपाल की अंजली चंद के नाम था, जिन्होंने मालदीव के खिलाफ साल 2019 में बैगर कोई रन बिना छह विकेट झटके थे.

फ्रेड्रिक ओवरडिक ने फ्रांस महिला टीम के खिलाफ 26 अगस्त को खेले गए महिला टी 20 विश्व कप यूरोप क्वालीफायर्स मुकाबले में चार ओवर में तीन रन देकर सात विकेट झटके. फ्रेड्रिक ने छह बल्लेबाजों को बोल्ड किया जबकि एक बल्लेबाज को पगबाधा आउट किया. यह पहली बार है जब किसी पुरुष या महिला गेंदबाज ने टी20 मुकाबले में सात विकेट लिए हैं.

