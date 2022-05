गुजरात टाइटंस के खिलाफ आज होने वाले खिताबी मैच को लेकर राजस्‍थान रॉयल्‍स के ऑलराउंडर रियान पराग (Riyan Parag) काफी रोमांचित हैं. यही वजह है कि मैच से एक दिन पहले रात को उन्‍हें ठीक से नीन्‍द भी नहीं आई. पराग ने स्‍वयं इस बात की जानकारी दी. उनका कहना है कि बीती रात वो केवल चार घंटे ही ठीक से सो पाए हैं. आज रात आठ बजे से रियान पराग की राजस्‍थान रॉयल्‍स का मुकाबला गुजरात टाइटंस के साथ आईपीएल 2022 के खिताबी मैच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में खेला जाएगा. हार्दिक पांड्या की टीम ने प्‍लेऑफ में नंबर-1 टीम के रूप में रहते हुए अपने अभियान का अंत किया था। राजस्‍थान इस दौरान नंबर-2 टीम रही थी.

रियान पराग ने ट्वीटर पर लिखा, “बीती रात केवल चार घंटे ही सो पाया. आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं??? #आईपीएलफाइनल”

Got like 4 hours of sleep last night xd how are you guys feeling??? #IPLFinal

