रेडियो कॉमेंट्री सुनते-सुनते मेरे बचपन के हीरो बन चुके थे गुंडप्पा विश्वनाथ: Kapil Dev

दुनिया के महान ऑलराउंडर कपिल देव (Kapil Dev) ने अपने जीवन में रेडियो कॉमेंट्री के महत्व को बताया है. उन्होंने कहा कि जब खेल टेलीविजन के जरिए घरों तक नहीं पहुंचे थे, तब उनकी ही तरह कई युवाओं ने रेडियो पर कॉमेंट्री सुनकर खिलाड़ियों को अपना आदर्श मानना शुरू कर दिया था. कपिल ने कहा कि मैं भी उन्ही में से एक हूं और गुडप्प विश्वनाथ मेरे बचपन के आदर्श थे, जिन्हें अपने सामने खेलते हुए देखने से पहले रेडियो कॉमेंट्रई में उनकी बल्लेबाजी के बारे में सुना करते थे.

हिंदी खेल कॉमेंटेटर स्वर्गीय जसदेव सिंह की आत्मकथा ‘ऑन द विंग्स ऑफ रेडियो वेव्स- अ ब्रॉडकास्टर जर्नी’ (On The Wings of Radio Waves– A Broadcaster’ Journey) का विमोचन करते हुए कपिल ने कहा, ‘गुंडप्पा विश्वनाथ क्रिकेट में मेरे बचपन के आदर्श थे और रेडियो पर कॉमेंट्री सुनकर मैंने अपने मन में उनकी छवि बनाई थी. यह उससे कई साल पहले की बात है, जब मैंने उन्हें अपने सामने बल्लेबाजी करते देखा.’

यह पुस्तक जसदेव की हिंदी में आत्मकथा ‘मैं जसदेव सिंह बोल रहा हूं’, का अंग्रेजी संस्करण है. इसे उनके बेटे गुरदेव सिंह ने संकलित और संपादित किया है. कपिल ने कहा, ‘मैं रेडियो पर आंखों देखा हाल सुनता था, जिससे कलात्मक बल्लेबाज विश्वनाथ की मेरे दिमाग में छवि बन गई थी. कॉमेंटेटर जिस तरह से उनके व्यक्तित्व और बल्लेबाजी का बखान करते थे उससे वह मेरे लिए दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए थे.’

उन्होंने कहा, ‘खेल के टेलीविजन के जरिए घरों तक पहुंचने से पहले मेरी तरह कई युवाओं ने खिलाड़ियों को अपना आदर्श मानना शुरू कर दिया था.’ जब कपिल ने 1978 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया तो विश्वनाथ भारतीय टीम के अहम सदस्य थे. बाद में ये दोनों कई वर्ष तक साथ में खेले.