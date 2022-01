Happy Republic Day 2022: गणतंत्र दिवस के मौके पर खेल जगत में राष्ट्रवासियों को इस मौके पर बधाई दी है. 73वें गणतंत्र दिवस पर पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) समेत रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja), वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman), नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra), हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) समेत तमाम खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर फैंस के लिए खास संदेश लिखा है.

विराट कोहली ने इस मौके पर बधाई देते हुए लिखा, “सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं. भारतीय होने पर गर्व है.”

Happy Republic Day to all. Proud to be an Indian.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने ट्वीट में लिखा, “गणतंत्र दिवस की सब भारत वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं.”

ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने तिरंगे के साथ अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा- “मेरे सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं.”

Wishing all of you a very Happy #RepublicDay pic.twitter.com/MQOsIl17Wy

पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा, “हमारे 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रत्येक भारतीय को बधाई. हमारी विविधता ही हमारी सुंदरता है और मैं सभी के लिए शांति, अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की कामना करता हूं.”

Greetings to every Indian on the occasion of our 73rd #RepublicDay . Our diversity is our beauty and I wish everyone peace, good health and happiness. Jai Hind! pic.twitter.com/6pedL3jnwc

May the sun in his course visit no land more free, more happy, more lovely, more prosperous than our own Bharat.

Happy #RepublicDay to all my fellow Indians! #SportPlayingNation pic.twitter.com/RmeoLdydAY

Sharing something close to my heart – The “ ”.

Here’s to celebrating the nation’s heroes on this special day and beyond.

No Nation is Perfect, It needs to be made perfect. Millions miles yet to go!”

Wish you a very happy #RepublicDay pic.twitter.com/JfLY1Hlac7

