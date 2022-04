पाकिस्तानी मूल के पूर्व क्रिकेटर वसीम खान (Wasim Khan) को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसीम खान को आईसीसी ने क्रिकेट महाप्रबंधक बनाया है, जो ज्यौफ अलार्डिस (Geoff Allardice) की जगह लेंगे.

ज्यौफ अलार्डिस 8 साल तक इस पद पर रहे और बाद में आईसीसी के सीईओ बने. खान ने आईसीसी द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा, ‘‘आईसीसी से जुड़कर गौरवान्वित हूं. आईसीसी सदस्यों के साथ मिलकर खेल को मजबूत बनाने और विकसित करने का बेताबी से इंतजार है. खासकर महिला क्रिकेट के विकास के लिए आईसीसी की प्रतिबद्धता को देखते हुए अपनी भूमिका निभाने के लिये बेकरार हूं.’’

वसीम खान अगले महीने यह पद संभालेंगे. वह पहले लीसेस्टरशर काउंटी क्रिकेट क्लब के मुख्य कार्यकारी रह चुके हैं. आखिरी बार वह पीसीबी के सीईओ थे.

Wasim Khan appointed as ICC General Manager of Cricket. Read more here⬇️https://t.co/hjzX6oDEBq pic.twitter.com/91AAQcmBsJ

— ICC Media (@ICCMediaComms) April 22, 2022