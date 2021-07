ICC ODI Rankings: ICC ने भारत-श्रीलंका के बीच वनडे मैच के बाद ताजा रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें शिखर धवन को फायदा मिला है. 21 जुलाई को जारी वनडे रैंकिंग में शिखर धवन (Shikhar Dhawan) 16वें स्थान पर पहुंच गए हैं. वहीं बात टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की करें, तो वह दूसरे पायदान पर काबिज हैं. बता दें कि शिखर धवन ने श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में 86, जबकि अगले मुकाबले में 29 रन की पारी खेली थी, जिसकी मदद से वह 712 रेटिंग अंक तक पहुंच गए. विराट कोहली फिलहाल इंग्लैंड दौरे पर हैं और इस लिस्ट में उनके 848 प्वाइंट्स हैं.

भारत के एक अन्य सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा 817 अंक से सूची में तीसरे स्थान पर हैं, जिसमें पाकिस्तान के बाबर आजम (873) शीर्ष पर हैं. रैंकिंग में जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की श्रृंखला, दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड के बीच तीसरा मैच तथा भारत और श्रीलंका के बीच पहले दो वनडे के नतीजों को देखा गया है.

गेंदबाजों में भारत के युजवेंद्र चहल (चार पायदान के फायदे से 20वें), श्रीलंका के वानिंदु हसारंगा (22 पायदान के फायदे से 36वें), दक्षिण अफ्रीका के तबरेज शम्सी (आठ पायदान के फायदे से 39वें), आयरलैंड के सिमी सिंह (51वें स्थान पर) और जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजारबानी (70वें स्थान पर) ऊपर की ओर बढ़ने में सफल रहे.

आईसीसी टी20 रैंकिंग में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और इंग्लैंड के मध्यक्रम बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन को काफी फायदा मिला है जो अपनी टीमों के लिये तीन मैचों की श्रृंखला में सबसे ज्यादा रन जुटाने वाले खिलाड़ी रहे जिसमें इंग्लैंड ने 2-1 से श्रृंखला जीती थी. विकेटकीपर बल्लेबाज रिजवान अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ सातवीं रैंकिंग पर पहुंच गये, उन्होंने श्रृंखला के अंतिम मैच में नाबाद 76 रन से कुल 176 रन जोड़े थे जिससे उन्हें चार पायदान का लाभ हुआ.

